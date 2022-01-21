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Yerel Zehir tacirlerine baskında 9 tutuklama
Yerel

Zehir tacirlerine baskında 9 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:20:00 -
Zehir tacirlerine baskında 9 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 3 şahsa adli tahkikat yapılırken "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan ise 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli şahıstan 9'u tutuklanırken 2 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şahısların kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 55 kilo 65 gram esrar, 11 adet hap, 310 gram metamfetamin, 50 gram plaka esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 160 Türk Lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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