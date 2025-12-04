  • İSTANBUL
Yerel Zehir tacirine operasyon! Araçtan 4 bin 382 sentetik hap çıktı
Zehir tacirine operasyon! Araçtan 4 bin 382 sentetik hap çıktı

Tokat’ta polis ekiplerinin teknik takip sonucu durdurduğu araçtan poşetler halinde 4 bin 382 sentetik hap ele geçirildi.

Tokat’ta uyuşturucu sevkiyatına yönelik yürütülen çalışma, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla sonuçlandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucunun taşındığı araç, Turhal ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada poşetler halinde paketlenmiş 4 bin 382 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki O.B. ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

