Macron 'Trump, Ukrayna’yı satabilir'

Almanya merkezli Der Spiegel’in ortaya çıkardığı sızdırılmış transkripte göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Moskova ile yürüttüğü barış görüşmelerinde Ukrayna’yı “ihanet” riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

Transkript, Almanya’dan Friedrich Merz, NATO’dan Mark Rutte, Finlandiya’dan Alexander Stubb ve Ukrayna lideri Zelenskiy’nin katıldığı bir telefon görüşmesine dayanıyor.

Görüşmede bazı Avrupalı liderler, ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Rusya’ya fazlasıyla avantaj sunan bir plan hazırlamasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Avrupa siyasetinin zirvesi, Der Spiegel’in ortaya çıkardığı sızdırılmış transkriptle adeta karıştı. Gizli görüşmeye ait kayıtta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Trump Ukrayna’yı satabilir” sözlerini kullandığı iddiası, kıtada siyasi fay hatlarını bir anda harekete geçirdi. ABD’nin Moskova ile yürüttüğü barış temaslarında Kiev’in masada yalnız bırakılacağı endişesi büyürken, Avrupa başkentlerinde “Washington güvenilir bir ortak mı?” sorusu yeniden gündemin merkezine oturdu.

Başlık ResmiAvrupa siyasetinin zirvesi, Der Spiegel’in ortaya çıkardığı sızdırılmış transkriptle adeta karıştı. Gizli görüşmeye ait kayıtta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Trump Ukrayna’yı satabilir” sözlerini kullandığı iddiası, kıtada siyasi fay hatlarını bir anda harekete geçirdi. ABD’nin Moskova ile yürüttüğü barış temaslarında Kiev’in masada yalnız bırakılacağı endişesi büyürken, Avrupa başkentlerinde “Washington güvenilir bir ortak mı?” sorusu yeniden gündemin merkezine oturdu.

ABD’NİN GÜVENLİK GARANTİSİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Transkripte göre Macron, Washington’un Ukrayna’ya kesin güvenlik garantileri vermeden toprak ödünlerine yönelebileceğini söyledi.

Planın, Ukrayna'nın savaşta kritik noktalarını zayıflatacağı yönünde kaygılar konuşmada öne çıktı.

Elysee Sarayı ise yayılan kayıtların ardından Macron’un "ihanet" kelimesini kullandığı iddiasını reddeden kısa bir açıklama yaptı. Ancak tansiyon düşmedi.

Görüşmede Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Zelensky’nin "bu adamlarla yalnız bırakılmaması" gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de aynı görüşü paylaştı ve diğer Avrupa liderleri de bu çağrıya destek verdi.

MACRON ÇİN'E GİTTİ

Yoğun gündem ortasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret için Çin’e gitti. Bu, Macron’un göreve geldiğinden beri yaptığı dördüncü Çin ziyareti oldu.

Fransa’nın Çin’e karşı 47 milyar avroluk ticaret açığı Avrupa’da ciddi tartışmalara yol açıyor. Çin ise Moskova’ya hala kritik drone parçaları sağlıyor. Financial Times’ın ortaya çıkardığı bilgiye göre bir Çinli iş insanı, VT-40 saldırı drone’unu üreten Rus şirketinin hissedarı bile oldu.

Xi Jinping ise tüm bu tabloya rağmen Macron’u yakın dostu gibi karşıladı ve Pekin dışına çıkarak Chengdu’ya kadar eşlik etti.