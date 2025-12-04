Millete kılıç çekiyordu bakkal oldu!

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrası korsan yemin töreni düzenleyerek aileleri alandan kaba bir şekilde uzaklaştıran ve kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlerden 5'i ve 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde 8 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.

Teğmenlerle ilgili ‘Biz Teğmeniz / TSK'dan Atılma Olaylarının İç Yüzü’ adlı bir kitap yazan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, ihraç edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

BİR GÜN MUTLAKA DÖNECEĞİZ

Öztürk şöyle konuştu: "Yeni yazdığım 'Biz Teğmeniz' kitabı için İhraç edilen teğmenlerden fotoğraf istedim üniformalı. Bir teğmenimiz dedi ki, 'Üniformamı yıkattım, ütülettim, kenara kaldırdım. Her gün ona bakıyorum, bir gün mutlaka döneceğime inanıyorum.' Devletimiz yıllarca para harcadı, bu insanları eğitti, yetiştirdi. En mutlu günlerinde sokak ortasına bırakılan bu teğmenlerimiz ne yapıyor diye merak edersiniz. Gaziantep'te yaşayan bu teğmenimiz şu an bakkallık yapıyor. Olacak iş mi? Bakkal olsun diye mi bu insanlar yetiştirildi? Çok hazin, üzüntü verici. Hatta bazıları intihara kalkıştı. Onları dinlerken gözyaşlarımı tutamadım."