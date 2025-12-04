Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

Güney Kıbrıslı siyasetçi Marios Garoyan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Manifesto'ya verdiği röportajda Türkiye’nin bölgesel etkisini doğrudan kabul eden ve Ankara’yı tüm denklemin merkezine yerleştiren çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘ANKARA BÖLGEDE BELİRLEYİCİ AKTÖR’

Garoyan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Tufan Erhürman’ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesiyle Güney Kıbrıs’ta bir beklenti ortamı oluştuğu öne sürerek, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de belirleyici faktör olmaya devam ediyor ve Güney Kıbrıs’a karşı tutumu önemli ölçüde değişmedi” dedi ve sürecin seyrini yine Ankara’nın gücünün belirleyeceğini vurguladı.

Bununla birlikte Garoyan, Güney Kıbrıs’ın bölgede hedeflerini belirlerken Türkiye’nin etkisini yok saymanın gerçekçilikten uzak olacağının altınız çizerek “Fırsatını bulduğumuzda durumdan faydalanmalıyız, ancak yanılsamalara kapılmamalı ve dikkatli olmalıyız” dedi.

‘TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHADA’

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri Garoyan’ın Türkiye’nin bölgesel nüfuzu hakkında yaptığı değerlendirmeler oldu. Güney Kıbrıslı siyasetçi, Türkiye’nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de güçlü bir aktör olarak sahada bulunduğunu kabul ederek, bu durumu “revizyonist güç” olarak tanımlarken Ankara’nın politikalarının söylem değil, sahadaki fiili güç üzerinden şekillendiğini ifade etti.

‘TEK BİR ŞEKİLDE KARŞI KOYABİLİRİZ’

Garoyan, bölgede artan Türkiye etkisinin kendileri için bir tehdit olduğunu söyleyerek karşı koymanın tek bir yolu olduğunu söyledi. Güney Kıbrıslı siyasetçi “Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs olarak Ankara’ya karşı soğukkanlılık, güç ve ittifak ile karşı koyabiliriz” dedi.

Garoyan, Yunanistan- Güney Kıbrıs ilişkisine dair klasik söylemi tekrar ederken, Türkiye karşısında iki ülkenin ortak hareket etmesini stratejik zorunluluk olarak gördüklerini dile getirerek “Helenizm, iki devlet ve ortak bir jeopolitik kaderle birleşmiştir” ifadesinde bulundu.

‘TÜRKİYE SİYASİ DENKLEMİN MERKEZİNDE’

Güney Kıbrıs’ın Avrupa’nın en kritik jeopolitik bölgesinde bulunduğunu söyleyen Garoyan, Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki krizler ve AB enerji planlarının ada için fırsatlar oluşturduğunu belirtti. Ancak Türkiye’nin bölgedeki askeri ve siyasi varlığının bölgenin siyasi denkleminin merkezinde olduğunu ifade etti.

‘İSRAİL İLE BAĞLARIMIZI KORUYORUZ’

Son olarak Garoyan, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile de bağlarını koruduğunu belirtirken, Türkiye’nin bu bölgelerdeki aktif konumunun tüm gelişmeleri doğrudan etkilediğini söyledi.