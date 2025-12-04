  • İSTANBUL
Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni başkan
Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni başkan

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, MOSSAD'a yeni başkan atadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, beş yıllık görev süresini gelecek yıl haziran ayında tamamlayacak olan MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yerine Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman'ı atadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun, Goffman'ı MOSSAD Başkanı olarak atamaya karar verdiğini duyurdu.

Goffman'ın atanmasına ilişkin talebin bugün Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi'ne sunulacağı belirtildi.

