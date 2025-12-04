Trump'tan Somali'ye ağır ırkçı hakaret

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kabine toplantısının ardından basın mensuplarına verdiği yanıtta, Somali'ye ve Somalili göçmenlere yönelik ırkçı ve skandal ifadeler kullandı.

SOMALİ'YE YÖNELİK SKANDAL SÖZLER

Somali'nin "zar zor bir ülke" olduğunu iddia eden Trump, ülkenin durumu için, "Onların hiçbir şeyi yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok" ifadesini kullandı.

Somalili göçmenlerin ABD'de barınmasını istemediğini belirten Trump, sözlerine şöyle devam etti: "Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz."

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi'nin Somali asıllı Demokrat Üyesi Ilhan Omar'ı da hedef alarak onu "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, daha önce 22 Kasım'da sosyal medya üzerinden, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

MİNNESOTA'DA GERİLİM YÜKSEK: SOSYAL YARDIM DAVASI VE MÜLTECİ HEDEFİ

Trump’ın bu açıklamaları, ABD'deki en büyük Somali diasporasının yaşadığı Minnesota eyaletinde gerilimi artırdı.

Açıklamalar, eyalette yürütülen büyük çaplı sosyal yardım dolandırıcılığı davasının tartışıldığı bir döneme denk geldi.

Minnesota’da devam eden davada, çok sayıda Somali kökenli şüphelinin de bulunduğu onlarca kişinin, eyaletin sosyal yardım fonlarından yüz milyonlarca doları usulsüz şekilde aldığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada ABD’deki sosyal ve ekonomik sorunların “asıl kaynağının mülteciler” olduğunu savunan Trump, Minnesota’nın “yüzbinlerce Somalili mülteci tarafından ele geçirildiğini” ileri sürmüştü.

KORUMA STATÜSÜ KALDIRILDI VE BASKIN İDDİALARI

Trump, Somalilere yönelik geçici koruma programının kaldırıldığını duyurmasına rağmen, güncel verilere göre bu değişiklikten sadece birkaç yüz kişinin etkileneceği belirtiliyor.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Somali kökenli nüfusun yoğun olduğu Minneapolis–St. Paul bölgesinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin (ICE) kapsamlı operasyonlar planladığı iddia edildi.

New York Times, planlanan baskınların oturum izni bulunmayan yüzlerce Somaliliyi hedef alabileceğini aktardı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise, bu iddialara sert tepki gösterdi.

Frey, "Baskın olup olmayacağına bakılmaksızın, Somali toplumu bizim için değerlidir. Yerel yönetim olarak onları her koşulda korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bugün itibarıyla Minnesota’da yaklaşık 60 bin Somalili göçmen yaşıyor. Topluluk temsilcileri, Trump’ın söylemlerinin “stigmatizasyon ve hedef göstermeye” yol açtığı görüşünde.