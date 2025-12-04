Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yakalama kararı bulunmasına ve New York’un Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin kendisine yönelik “New York’a ayak basarsa tutuklanacak” açıklamalarına rağmen ABD’ye gideceğini söyledi.

Le Monde’un aktardığına göre Netanyahu, New York Times’ın düzenlediği DealBook Forumuna çevrim içi katılarak “Evet, New York’a gideceğim” dedi. Mamdani ile görüşüp görüşmek istemediği sorulduğunda ise, “Eğer fikir değiştirir ve İsrail’in var olma hakkını tanıdığını söylerse, konuşmak için iyi bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.

MAMDANİ’NİN TUTUMU VE “TUTUKLAMA” ÇIKIŞI

New York’un ilk Müslüman ve Güney Asyalı Belediye Başkanı olmaya hazırlanan Demokratik Sosyalist Zohran Mamdani, İsrail’in var olma hakkını desteklediğini daha önce de ifade etmişti. Ancak “Yahudi devleti olma hakkı” konusunda açık bir destek vermekten kaçınmış, hiçbir ülkenin din veya diğer kimlik temelli bir vatandaşlık hiyerarşisine sahip olmaması gerektiğini savunmuştu.

Mamdani ayrıca, hakkında UCM yakalama kararı bulunan Netanyahu için New York Polis Teşkilatı’nı görevlendireceğini söylemişti.

UCM’NİN SUÇLAMALARI VE İSRAİL’İN TEPKİSİ

Lahey merkezli UCM, geçtiğimiz yıl Netanyahu’nun Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırısının ardından Gazze’ye düzenlenen askeri operasyonlarda “savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan” sorumlu olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğunu açıklamıştı.

İsrail bu iddiaları reddetmişti. İsrail, ABD ve Rusya’nın UCM’ye taraf olmayan ülkeler arasında yer alması nedeniyle, Netanyahu’nun ABD’de tutuklanması olasılığı uzmanlar tarafından düşük görülüyor. Ayrıca belediye başkanının böyle bir yetkisi olup olmadığı da tartışmalı.

ABD’NİN TUTUMU VE DİPLOMATİK ZEMİN

Göç ve uluslararası işlemler ABD federal hükümetinin yetki alanında bulunuyor. Donald Trump yönetimi ise İsrail’e açık destek veriyor. Başkan Trump daha önce UCM yargıçları ve savcılarına yaptırım uygulamış, kuruma yönelik baskıyı artırmıştı.

New York, hem İsrail dışındaki en büyük Yahudi nüfusa hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılan Netanyahu gibi liderleri ağırlayan BM merkezine ev sahipliği yapıyor. ABD, ev sahibi ülke anlaşması gereği BM etkinlikleri için gelen liderlere vize vermek zorunda olsa da Trump yönetimi geçmişte Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ülkeye girişini reddetmişti.