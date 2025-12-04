Fatma Şahin Başkan yuva sahibi yapacak! İşte çekilişsiz kurasız konutun şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yeni desteği olan en az 4 çocuklara Gazi Konut’tan çekilişsiz kurasız konut müjdesi başvuruları başladı. Ön başvuru https://basvuru.gbbkonut.com.tr/ internet adresi üzerinden yapılacak.

Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 17.00 olduğu desteğin şartları arasında başvuru sahiplerinin, Gaziantep’te en az bir yıl ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olmak şartıyla en az dört çocuk sahibi olması zorunlu tutulurken, çocukların başvuru sahibiyle aynı adreste ikamet ediyor olması şartı da aranan kriterler arasında yer aldı. Çocuklara ilişkin bilgiler ve ikametgâh birlikteliği, resmi nüfus kayıt örneği ile belgelenecek.

Kampanyadan yararlanarak konut sahibi olmak isteyen vatandaşların, kendileri ve eşleri adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması da başvuru şartları arasında yer alıyor. Ayrıca başvuru sahibi ve eşi adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda ise tüm başvurular geçersiz sayılacak.

