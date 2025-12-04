  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Akdeniz’de güç gösterisi! TCG Anadolu’dan havalanan TB3 hedefi nokta atışı vurdu

Destici’den DEM ve PKK’ya ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Süreci yine sabote ediyorlar! Çünkü ipleri başkalarının elinde

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Fatma Şahin Başkan yuva sahibi yapacak! İşte çekilişsiz kurasız konutun şartları

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli vatandaşlara mesaj: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız
Gündem Edirne’de sıcak saatler! Sınırda operasyon
Gündem

Edirne’de sıcak saatler! Sınırda operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Edirne’de sıcak saatler! Sınırda operasyon

Edirne’de sınırda düzenlenen operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Gemici köyleri çevresinde devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, farklı noktalardan sınır hattına ilerleyen yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenleri tespit etti.

Cezayir, Tunus, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 20 kaçak göçmen ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Gündem

FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Yalova’da kırmızı bültenli şok yakalama! Irak uyruklu Alman vatandaşına operasyon
Yalova’da kırmızı bültenli şok yakalama! Irak uyruklu Alman vatandaşına operasyon

Gündem

Yalova’da kırmızı bültenli şok yakalama! Irak uyruklu Alman vatandaşına operasyon

Bakan Yerlikaya açıkladı! 81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu
Bakan Yerlikaya açıkladı! 81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! 81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23