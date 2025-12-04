Edirne’de sıcak saatler! Sınırda operasyon
Edirne’de sınırda düzenlenen operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Gemici köyleri çevresinde devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, farklı noktalardan sınır hattına ilerleyen yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenleri tespit etti.
Cezayir, Tunus, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 20 kaçak göçmen ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.