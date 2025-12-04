Cevap versene İP’li Orkun Özeller! Özgür’ün ‘Taybet Ana’ İstismarının Perde Arkası

Akit TV’de yayınlanan “Manşetlerin Dili” programında konuşan Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin grup toplantısında 2015’teki sokağa çıkma yasaklarına dair Taybet İnan’ın cenazesini gündeme getirmesine sert sözlerle karşılık verdi. Karahasanoğlu, bu hatırlatmanın bilinçli bir algı çabası olduğunu savunarak, Özel’e yönelik ağır eleştiriler yöneltti.

Karasanoğlu, Özgür Özel'in bu olayı hükümete yönelik bir eleştiri aracı olarak kullanmasını "istismar" olarak nitelendirdi ve bu olayın arkasındaki asıl sorumlulara dikkat çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinin ilgili haber bölümünü okuyarak Özgür Özel'in sözlerini aktardı:

"Özgür Özel, 2015 yılındaki sokağa çıkma yasağı sırasında cenazesi 7 gün sokakta bekletilen Taybet İnan'ı anımsatarak, 'Bundan 10 yıl önce senin iktidarında Taybet Ana'nın cenazesi 7 gün yerde kaldı. Kadınlar o cenaze çürümesin diye üstüne beyaz bayrakla giderken ateş açıldığını hatırlamayacaksın' dedi."

Karasanoğlu, bu ifadelerin ardından eleştirisinin odağını olayın gerçekleştiği bölgedeki ve olay anındaki faillere kaydırdı. Özgür Özel'in bu durumu gündeme getirmesine karşılık, "Şimdi o ateş açanlar kimlerdir, Orkun Özeller buyursun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir cevap versin" diyerek ilginç bir meydan okumada bulundu.

Karasanoğlu, konunun çözümü için muhatap olarak İYİ Partili Orkun Özeller'i işaret etti ve şunları söyledi:

"Biz diyeceklerimizi söyledik. Bundan sonrasını İYİ Partili Orkun Özeller ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendi aralarında halletsin."