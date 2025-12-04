HABER MERKEZİ

Akit, sıradan bir göz doktoru iken siyasete adım atar atmaz hızla ilerleyen ve 2012-2025 yılları arasında adeta “Emirlik” kuracak kadar taşınmazın sahibi olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in maskesini düşürmeye devam ediyor. Malatya Hekimhan doğumlu olduğu halde Ankara’yı parsel parsel satın alan, Antalya ve Eskişehir dahil pek çok kentte dubleks daireleri, meskenleri, lüks konutları, lokal, market ve arsaları bulunan Murat Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı. Özgeçmişinde, 2008 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde ‘Lazer Fiziği’ alanında yüksek lisans yaptığını beyan eden CHP’li Emir’in, Almanya’ya gitmediği ve derslere katılım sağlamadığı öne sürüldü.

YÖK’E VE SAVCILIĞA İHBAR EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yüksek Öğretim Kurumu’na ihbarda bulunan Av. Mehmet Yıldırım, merkezi Almanya’da bulunan Heidelberg Üniversitesi’ne müzekkere yazılarak “Lazer Fiziği” programının süresinin ve şartlarının öğrenilmesini ve CHP’li Emir’in bu süre zarfında şartlara uygun şekilde master programına dahil olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Av. Mehmet Yıldırım’ın suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

• 2008 yılında master için kayıt yaptığı, kendi öz geçmişinde de yazdığı, Murat Emir’in Heidelberg Üniversitesi’ne müzekkere yazılarak master programının kaç yıl sürdüğünün ve Murat Emir’in devam zorunluluğunu yerine getirip getirmediği; buna dair belgelerin istenmesi…

• Master yaptığı iddia edilen lazer fiziği alanının kaç yıllık program olduğunun istenmesi, bu süre zarfı içerisinde Almanya’da bulunan Heidelberg Üniversitesi’ne gidiş gelişleri için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak bu sürelerde Almanya’da bulunduğu tarihlerin istenmesi..

TARİHİ KARIŞTIRIYOR HOCAYI HATIRLAMIYOR

CHP’li Emir’in tezine yönelik şaibe iddialarını güçlendiren diğer bir durum ise resmi belgelere yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi web sitesindeki yer alan Murat Emir’in öz geçmişinde, ‘2008 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde “Lazer Fiziği” alanında yüksek lisans yaptı” ifadeleri yer alırken, geçtiğimiz Ekim ayında bir röportaj veren CHP’li Emir, yüksek lisans tarihini 2009 olarak açıkladı.