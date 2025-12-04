Viyana’da kritik diplomasi trafiği! Fidan ile Szijjarto masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Viyana’da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, güvenlik başlıkları ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak için gittiği Viyana’da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.