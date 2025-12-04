  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uğur Dündar tükürdüğünü yaladı: Saydırdığı Halk TV’ye kapağı attı

Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Çocuk katili ve soykırımcı Netanyahu’ya protesto! Katile af tepkisi

Avrupalılara soruldu! İşte sonuç: Trump dost mu, düşman mı?

3 büyük zirveye ev sahipliği... Dünyanın yolu Türkiye'den geçecek

Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler

BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi

Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? “Atatürk Mason Localarını kapattı” yalanı

Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Dikkat her an sizin de telefonunuz çalabilir
Gündem Viyana’da kritik diplomasi trafiği! Fidan ile Szijjarto masada
Gündem

Viyana’da kritik diplomasi trafiği! Fidan ile Szijjarto masada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Viyana’da kritik diplomasi trafiği! Fidan ile Szijjarto masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Viyana’da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, güvenlik başlıkları ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak için gittiği Viyana’da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor
Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Dünya

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor
NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Gündem

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Fidan Belçika’da kritik görüşme gerçekleştirdi!
Fidan Belçika’da kritik görüşme gerçekleştirdi!

Gündem

Fidan Belçika’da kritik görüşme gerçekleştirdi!

Fidan’dan AB çıkışı Brüksel’den dünyaya mesaj gitti! Türkiye’nin diplomasi trafiği dikkat çekti
Fidan’dan AB çıkışı Brüksel’den dünyaya mesaj gitti! Türkiye’nin diplomasi trafiği dikkat çekti

Gündem

Fidan’dan AB çıkışı Brüksel’den dünyaya mesaj gitti! Türkiye’nin diplomasi trafiği dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23