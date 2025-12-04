Her sabah içenlerin vücudu bayram ediyor! Limon otu mucizesi: Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor

Yapılan araştırmalar, limon otunun antibakteriyel etkilere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu özelliği sayesinde hem çay olarak tüketiliyor hem de doğal temizlik malzemelerinde tercih ediliyor. Cilt bakım ürünlerinde kullanılan limon otu, akne oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olabiliyor. Popülerlik sosyal medya ile arttı Son aylarda limon otu çayı tarifleri, sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasına girdi. Uzmanlar ise artan ilgiye karşın tüketicileri uyarıyor: “Her doğal ürün gibi limon otu da bilinçli tüketilmeli. Aşırı kullanım mide hassasiyetine yol açabilir.” Uzmanlardan kontrollü tüketim önerisi Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin limon otu tüketmeden önce doktora danışması gerektiğini belirten uzmanlar, bitkinin ölçülü kullanılmasının önemine vurgu yapıyor. Kullanımı nasıl olacak? Günlük olarak 1-2 fincan çay veya birkaç damla yağ genellikle güvenli kabul edilir.