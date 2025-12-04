  • İSTANBUL
Yerel

Adliyelerde alarm zilleri çalıyor! Zimmet skandalı sonrası düğmeye basıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adliyelerde alarm zilleri çalıyor! Zimmet skandalı sonrası düğmeye basıldı

Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından verilen talimat doğrultusunda, tüm adli emanetlere yönelik ülke genelinde sıkı ve kapsamlı denetim süreci başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararının çıkarıldığı olayların incelenmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayı doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yürütülen denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatıyla daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede, Büyükçekmece ve Adalar'ın yanı sıra 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler geciktirilmeden yapılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

