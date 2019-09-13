Zehir taciri bir kişi yakalandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi Milli İrade caddesi üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 3 parça halinde 4,48 gram bonzai, 4 parça halinde 12,81 gram esrar, 1,28 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 6 bin 620 lira ele geçirilirken araç sürücüsü S.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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