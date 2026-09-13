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Dünya Basra, Meysan ve Diyala hattında kritik karar! Irak-İran hattında 3 kapı yeniden açılıyor
Dünya

Basra, Meysan ve Diyala hattında kritik karar! Irak-İran hattında 3 kapı yeniden açılıyor

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Basra, Meysan ve Diyala hattında kritik karar! Irak-İran hattında 3 kapı yeniden açılıyor

Irak Hükümeti, idari ve güvenlik düzenlemeleri sebebiyle geçici olarak kapattığı İran sınırındaki kapıları kademeli olarak yeniden hizmete açtı. Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla Basra, Meysan ve Diyala vilayetlerindeki sınır kapılarında yolcu ve ticari geçişler güvenlik önlemleri artırılarak başlatıldı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatları doğrultusunda, Basra vilayetindeki Şelemçe, Meysan vilayetindeki Şeyb ve Diyala vilayetindeki Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleri ile ticaretin kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, sınır kapılarının çalışma süreçlerinin gözden geçirilip teknik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesinin ardından alındığı ifade edildi.

Şeyb ve Şelemçe sınır kapılarında yolcu geçişlerinin bu sabah yeniden başladığı, ticari ürün geçişlerinin Şelemçe'den yarın sabah, Şeyb'den ise perşembe sabahı başlayacağı kaydedilen açıklamada, Mendeli Sınır Kapısı'nda ticari geçişlerin salı sabahı başlayacağı belirtilirken yolcu geçişlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, İran ile yolcu ve ticari hareketliliğin Zurbatiye ve Munziriye sınır kapılarından herhangi bir aksama olmadan devam ettiği belirtildi.

Irak yönetimi dün bazı sınır kapılarında "idari ve güvenlik düzenlemeleri" kapsamında çalışmalar başlatıldığını ve bu süreç nedeniyle kapıların kapatıldığını bildirmişti.

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