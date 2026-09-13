İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başkaldırdı: Birleşik Krallık parçalanıyor mu?

TAHSİN HAN

Dünya ülkeler haritasını fitneyle kendi çıkarlarına uygun dizayn eden İngilizler dağılmanın eşiğinde... Birleşik Krallık (İngiltere) tarihinin en derin anayasal krizlerinden biri yaşanıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın bağımsızlık yanlısı liderleri, Birleşik Krallık’ın dağılma sürecini resmen başlatmak ve Londra merkezli yönetime karşı ortak bir hat oluşturmak üzere Galler’in başkenti Cardiff’te tarihi bir zirvede bir araya geliyor.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Cardiff’teki beş yıldızlı St David’s Otel’de gerçekleşecek zirvede taraflar; self-determinasyon (kendi kaderini tayin) hakkını beyan eden, bağımsızlık referandumlarının önünü açmayı hedefleyen ve Londra’ya karşı güç birliğini öngören ortak bir mutabakat zaptı imzalayacak.

LONDRA’YA “YENİ GELECEĞE HAZIRLANIN” ÇAĞRISI

Zirveye İskoçya Başbakanı John Swinney, Galler Başbakanı Rhun ap Iorwerth, Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Birinci Bakanı Michelle O’Neill ve Sinn Féin Lideri Mary Lou McDonald katılıyor. Zirvede ekonomi, enerji, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve dış politika gibi stratejik alanlarda doğrudan iş birliği hedefleniyor.

İskoçya Başbakanı John Swinney, zirve öncesi yaptığı açıklamada Birleşik Krallık’ın mevcut yapısının sürdürülemez olduğunu vurgulayarak şu sert ifadeleri kullandı: “Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda aynı anda bağımsızlık yanlısı birinci bakanlar tarafından yönetiliyor. Mevcut durumun artık sürdürülemez olduğuna ve Westminster’ın (İngiltere Hükümeti) ‘Birleşik Krallık sonrası bir geleceğe’ hazırlanması gerektiğine bundan daha net bir kanıt olamaz. Birleşik Krallık’ın son Başbakanı olarak tarihe geçecek isim bu gerçekle yüzleşmek zorundadır.”

SANDIKTAN ÇIKAN BAĞIMSIZLIK DALGASI LONDRA’YI SIKIŞTIRDI

Galler’de Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth’in Başbakanlık koltuğuna oturması, İskoçya’da SNP’nin baskın konumunu koruması ve Kuzey İrlanda’da İrlanda ile birleşmeyi savunan Sinn Fein’in iktidardaki varlığı, bağımsızlık yanlısı güçleri tarihte ilk kez bu seviyede bir araya getirdi. Cardiff’te atılacak imzalar, İngiliz idaresine karşı üç ayrı bölgeden yükselen bağımsızlık taleplerini tek bir çatı altında birleştirirken, Londra merkezli hükümetin ülkenin bütünlüğünü koruma çabalarını büyük bir çıkmaza sürüklüyor.

Bur zamanlar “Üzerinde batmayan imparatorluk” diye anılan Birleşik Krallık şimdi karanlığa gömülecek.