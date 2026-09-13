Mahmut Tanal kendi konuştu kendi dinledi! Konyalılar, yüzlerini bile dönmedi

Anadolu insanıyla on yıllardır ters düşen, her fırsatta milletin değerleriyle kavga eden zihniyetin bugünkü temsilcisi olan Yeni Partililer (YP) Konya’da umduklarını bulamadı. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’dan oluşan YP heyeti, Konya’da gittikleri bir kafede adeta dumura uğradı.

KİMSE TAKMADI

Milletten kopuk siyasetleriyle bilinen vekiller, şov yapmak amacıyla girdikleri mekanda Konya halkının sessizliğiyle karşılaştı. Kafedeki vatandaşlar, masalarına kadar gelen YP’li vekillere hiçbir ilgi göstermeyerek varlıklarını adeta görmezden geldi.

TANAL’IN ŞOVU ELİNDE PATLADI

Her gittiği yerde kameralar önünde polemik çıkarmasıyla tanınan Mahmut Tanal, beklediği ilgiyi göremeyince çaresizce, “Bize sorusu olan var mı?” diye seslendi. Ancak feraset sahibi Konya gençliği ve vatandaşlar, halkın değerlerine yabancılaşan bu zihniyete prim vermeyerek Tanal’ın sorusunu havada bıraktı. Kafede oluşan derin sessizlik, YP’li vekillerin yüzünde adeta soğuk duş etkisine neden oldu. Kameralar önünde algı operasyonu çekmeye çalışan vekiller, vatandaşın bu net ve asil duruşu karşısında neye uğradıklarını şaşırarak mekandan ayrılmak zorunda kaldı.