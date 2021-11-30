  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zebari'den PKK çıkışı
Dünya

Zebari'den PKK çıkışı

IKBY Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, terör örgütü PKK'nın bölgede istikrarı olumsuz etkilediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 07:28:00 -
Zebari'den PKK çıkışı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, basına yaptığı açıklamada, PKK'nın özellikle Süleymaniye'de, genel olarak da IKBY'deki gösterilerde rol oynadığını söyledi.

PKK'nın taraftarları aracılığıyla insanların haklı taleplerini başka yöne çevirmeye çalıştığını vurgulayan IKBY'li yetkili, "Aslında PKK, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarı için bir yük oldu" ifadesini kullandı.

IKBY'de üniversite öğrencileri, geçen hafta, hükümetin daha önce tahsis ettiği eğitim ödeneklerinin yeniden başlatılmasını talep ederek gösteriler düzenlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?
Spor

Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?

Cemal Aydın neyi var? Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Cemal Aydın'ın neyi var? Cemal Aydın sağ..
CHP'den Tanju Özcan kararı
Siyaset

CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını 3 Ocak'a erte..
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
Siyaset

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti yönetimine eleştirileri nedeniyle Mehmet Sevigen'i ihraç etti. İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve parti ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay