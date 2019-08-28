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Zayıflıktan ölmek üzere olan şahini veterinerler elleriyle besledi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine güçten düşmüş halde getirilen şahin, tedavi sonrası doğal yaşam alanına salındı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
Zayıflıktan ölmek üzere olan şahini veterinerler elleriyle besledi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine güçten düşmüş halde getirilen şahin, tedavi sonrası doğal yaşam alanına salındı.


Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bulunan ve Ormanya’daki Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen şahin, tedavi sonrası doğal yaşam alanına salındı. 4 hafta boyunca merkezde tedavi gören şahine anne şefkati ile yaklaşan veterinerler, tedavi süresince yavru şahini günde üç defa elleriyle besledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından güçten düşmüş halde bulunan şahin, vakit kaybedilmeden Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Ormanya veteriner hekimlerine emanet edilen şahinin ilk olarak kilosu kontrol edildi ve 565 gram ile tedaviye başlandı.



Yoğun bakımda tedavi gördü


Zayıf ve güçten düşmüş olarak Ormanya veteriner hekimlerine teslim edilen şahinin kontrolleri sırasında çene yapısının tam gelişmediği ve beslenirken zorlandığı tespit edildi. Bu sebeple ilk dört gününü yoğun bakımda geçiren şahin, yoğun bakım sürecini sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra rehabilitasyon bölümüne alındı. 4 hafta boyunca Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören şahin, kendisini elleriyle besleyen veteriner hekimlerin yardımıyla ilk haftanın sonunda 750 gram ağırlığa ulaştı. Sağlığının iyiye gitmesi ve çene yapısının güçlenmesinden sonra kendi kendine beslenmeye alıştırılan şahinin beslenme menüsüne ciğer, tavukgöğsü ve kıyma eklendi. Günde 3 defa veteriner teknikeri kontrolünde beslenen şahin, doğal yaşamına salınmadan önce bin 755 gramla ilk geldiği ağırlığın iki katından fazlasına ulaştı.



Uçuş egzersizi yaptırıldı


Merkezde tedavi sürecini tamamlayan şahin, dört haftanın sonunda doğal yaşam alanına salındı. Son iki haftasında kanatlarının güçlenmesi için uçma pratiği yaptırılan şahin için veteriner hekimler tarafından doğal yaşamına dönebilir kararı verildi. Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Ormanya veteriner hekimi, “Tüm tedavileri başarılı bir şekilde sona erdi, anne şefkati ile tedavisini tamamladığımız şahini doğasına kavuşturacağımız için oldukça heyecanlıyız” dedi.



Yaban hayvanlarına umut olan merkez


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Ormanya’da yaban hayvanlarına yönelik kurduğu Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaban hayvanlarına umut olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en donanımlı merkezlerinden biri olan merkez, yaralı veya rehabilitasyon ihtiyacı bulunan yaban hayvanlarına hizmet veriyor. 2 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 1 biyolog ve 2 hayvan bakıcısının görev aldığı merkezde son teknoloji cihazlar kullanılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
  1. doğa

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