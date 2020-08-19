Zayıflatma etkisi onaylandı! İşte en hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflatan o besin

Diyetisyenlerden bu zamana kadar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiği konu hakkında uyarılar alıyoruz. Lifli yiyecekler tüketerek hızlı bir şekilde zayıflayacağınız gibi öte yandan pek çok hastalıklardan da korunmuş oluyorsunuz.

Kolesterol düşürme etkisi de mevcut!

Lifli gıdaları tüketmenin bir diğer önemi ise kolesterolü düşürme etkisi de mevcut. Safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolestrol alımını düşürerek, daha uzun süre tok hissetmenize neden oluyor.