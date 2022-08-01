Zayıflatan kilo verdiren goji berry çayı tarifi: Goji berry (kurt üzümü) nedir? Faydaları nelerdir?

Hazmı kolaylaştıran hafızayı güçlendiren içerisinde 21 tane vitamin bulunan mis gibi bir çay yapımı da çok basit. Özellikle bu aralar çok popiler bir zayıflama çayı olarak tüketiliyor.

Sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirenler beslenmelerine goji berry'i ekliyor. Çin tıbbında uzun zamandır yer alan goji berry, kanserden kalp hastalıklarına kadar koruma sağlıyor. Sağlıklı atıştırmalık olan goji berry faydalarını uzmanından aktaracağız. "Goji berry nedir, goji berry meyvesi faydaları nedir?" Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül anlatıyor.

Sağlıklı beslenme son yıllarda pek çok kişi için yaşam biçimi haline geldi. İşlenmiş, yağlı ürünler yerine sebze-meyve ağırlıklı bir beslenme şekli benimseniyor. Bu dönemde tüketilen ürünler de gün geçtikçe çeşitleniyor. Çin’de uzun yıllardır tüketilen ve kurt üzümü olarak da bilinen goji berry, bu ürünlerden biri. Son yıllarda Türkiye’de de goji berry kurusu çok tüketiliyor.

Kanserden kalbe kadar pek çok faydası olduğu öne sürülen goji berry ile ilgili henüz çok fazla araştırma mevcut değil. Ancak goji berry ile ilgili yapılan araştırmalar içerdiği vitaminler sayesinde goji berry meyvesinin sağlıklı atıştırmalık ürünler arasına alınabileceğini gösteriyor.

GOJİ BERRY NEDİR?

Goji, goji meyvesi veya wolfberry, Solanaceae'da bulunan ve gece çekimi ailesinde birbirine yakın iki tür boksör türü olan Lycium barbarum veya Lycium chinense'nin meyvesidir. L. barbarum ve L. chinense meyveleri benzerdir ancak tat ve şeker muhtevasındaki farklılıklar ile ayırt edilebilir.

GOJİ BERRY MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Diyet lifi içeriyor

Çin efsanelerine göre uzun ömrün simgesi sayılan goji berry yüksek besin değerine sahip. Protein ve diyet lifi kaynağı olan kurt üzümünün bir yemek kaşığı yani 10 gramı yaklaşık 40 kaloridir. Colorado State Üniversitesi’nin araştırmasına göre, çoğu yetişkin yeterli miktarda diyet lifi tüketmiyor. Diyetlerde tok kalmayı sağlayan diyet lifleri, aynı zamanda bağırsak sistemimizin çalışmasına katkı sağlıyor. Goji berry ayrıca demir, besinsel lif ve C vitamini bakımından iyi bir kaynak.

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HÜCRELERİ YENİLİYOR

Goji berry A vitaminin en zengin kaynaklarındandır. Doğal bir antioksidan olan A vitamini vücudu zehirli serbest radikallerden koruyor. Bu serbest radikaller yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor ve hücre ölümlerine yol açabiliyor. A vitamini sağlıklı epitel hücreleri (mukozayı) geliştirmenin yanı sıra bu hücrelerin yenilenmesini de sağlıyor.

YARALARI ÇABUK İYİLEŞTİRİYOR

Bir antioksidan olan C vitamini, yaşlanma süresini yavaşlatıyor ve kanser riskini azaltıyor. Ayrıca cilt, kıkırdak, tendon, bağ ve kan damarları için kolajen üretiminde de kullanılıyor. Aynı zamanda yaraların iyileşmesi ve onarımı ile sağlıklı kemik ve dişlerin bakımında yardımcıdır. İki yemek kaşığı goji berry günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. B grubu vitaminleri açısından zengin olan taze ve kuru meyveler, günlük B grubu vitamin ihtiyacınızı içeriyor. Kurutulmuş goji berry de çok miktarda piridoksin (vitamin B-6), tiamin, niasin, pantotenik asit, riboflavin içeriyor. Bu vitaminler karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolize olmasında büyük önem taşıyor.

DEMİR DEPOSU

Demir zengini de olan goji berry meyvesinin 2 yemek kaşığı, günlük demir değerinin yüzde 10'unu karşılıyor. Demir her hücrede bulunan kan hücrelerinin yapımı için gerekli bir mineraldir. Vücutta oksijen taşımakla görevli hemoglobin ve miyoglobin üretiminde demir kullanılıyor. Demir eksikliği baş dönmesi, kilo kaybı, yorgunluk ve nefes darlığı neden olabilir.

Goji Berry Çayı (Zayıflatan Çay) Tarifi İçin Malzemeler

-1 tutam goji berry meyvesi

-Bir fincan sıcak su

Goji Berry Çayı (Zayıflatan Çay) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kaynayan suyumuzu bir fincana veya herhangi bir bardağa dolduruyoruz ve goji berryleri içine koyuyoruz. Demlenmesi için bir kaç dk. bekleyin. ılık içildiği için soğuması problem olmaz. Tabi siz nasıl dilerseniz.