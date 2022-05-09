Zayıflamak için buz terapisi nasıl yapılır? Buzla zayıflamada doğru uygulama

Buzla zayıflama günümüzde çok moda olmuş bir yöntem. Fakat her buz, etkili anlamına gelmiyor. Özellikle soğuk lipolizlere oldukça dikkat edilmeli. Son zamanlarda soğuk lipoliz kazalarında ciddi bir artış söz konusu. İnsanların sağlığını ve fiziksel görünümünü olumsuz yönde etkileyen bu durumu sizler için araştırdım. 90'lı yıllara damga vuran süper model Linda Evangelista, yanlış uygulanan soğuk lipoliz yöntemi sebebiyle vücudunun bozulduğunu söyleyerek dava açmıştı. Yıllardır buzla zayıflama yöntemlerini yurt içinde ve yurt dışında araştıran bir uzman olarak, Linda Evangelista'nın başına gelen bu durumu tüm röportaj ve yazılarımda anlatıyorum. Vakumlu işlemler oldukça riskli işlemlerdir. Soğuk ile vakumun aynı teknoloji içerisinde kullanılması ciddi yanık vakalarına, vücutta deformasyonlara sebep olabilir. Nihayetinde güzellik uğruna vücuda geri dönüşü olmayacak zararlar verebiliyor.

AĞRI, MORARMA GIBI SORUNLAR YAŞANMAZ



Hangi buzla zayıflama tercih edilmelidir?

Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı, morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir.

Buzla zayıflama öncesi nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle buzla zayıflama yöntemi profesyonel eller tarafından uygulanmalıdır. Tercih edeceğiniz kurumun bu konuda donanımlı olduğundan emin olmalısınız. İlk seans öncesinde mutlaka kişinin yağ oranı, yağ kütlesi vücudundaki iç yağlanma, kas oranı detaylı bir şekilde elektronik ölçüler sayesinde ölçülmelidir. Ve kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bir program düzenlenmelidir. Kanser tedavisi, gebelik ve böbrek yetmezliği durumlarında bu işlem kesinlikle uygulanmamalıdır.

Programa başladıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Buzla zayıflama yöntemi ciddi bir yağ kırma işlemidir. Dolayısıyla bu süreçte sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi çok önemlidir. Danışanlarıma hep şu örneği veriyorum: Havuzu boşaltıyoruz, çeşmeyi de kapatmak size aittir. Bu işlem, gerek seans öncesi, gerek sonrası alınan elektronik ölçümlerde kırılan yağ miktarını net bir şekilde tespit etmemizi sağlıyor. Ve kişi kıyafetlerinde hissedebileceği bir rahatlığa hemen kavuşuyor. İlk seansın vermiş olduğu motivasyon sayesinde genelde danışanlarımız bol su tüketimine ve sağlıklı beslenmeye de kolaylıkla dikkat ediyorlar. Toparlayacak olursak yoğun iş temposu, düzensiz beslenme, düzensiz uyku, aşırı stres yüzünden maalesef yağlanma problemi yaygınlaştı. Yağlanma probleminde etkili ve bir o kadar da zararsız bir uygulama olarak buzla zayıflama yöntemi oldukça tercih ediliyor. Ve ilk seans itibariyle güzel sonuçlar veren bu işlem, Türkiye'de binlerce danışana ulaşmış durumda ve talep her geçen gün artarak büyümeye devam ediyor.



MİNİMUM 5 SEANS YAPILMALI



Buzla zayıflama yöntemi kaç seans uygulanmalıdır?

Tek seansta bir zayıflamadan bahsetmek mümkün değildir. Evet tek seansta ciddi bir sonuç elde edilir, ancak yılların verdiği birikimi tek seansta yok etmek mümkün değildir. Minimum 5 seans öneriyoruz. Elbette kişinin ihtiyaçları doğrultusunda seans sayıları değişiklik gösterir.

Buzla zayıflama yöntemi hangi bölgelere uygulanabilir?

Yağlanma problemi olan her bölgede karın, bacak, bel, kol hatta gıdı bölgesi dahil işlem uygulanabilir.

Buzla zayıflama işlemi kalıcı sonuçlar verir mi?

Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kişi kilo almadığı sürece elde edilen sonuçlar kalıcıdır.



AYNI ANDA FARKLI BÖLGELERE UYGULANABILIR



Buzla zayıflama yönteminde aynı anda hangi bölgelere işlem yapılabilir?

Buzla zayıflama yönteminde kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program düzenlenir. 1 veya 2-3 bölgeye, örneğin karın, göbek, bacak hatta kol bölgesi dahil, aynı anda uygulama yapmak mümkündür.



SARKMA VE ÇUKURLAŞMA OLMAZ



Buzla zayıflama sonrasında deride çukurlaşma veya sarkma olur mu?

Vakum kullanılmadığı için deride çukurlaşmalara sebep olabilecek bir durum söz konusu değil. Elektronik ölçülerin önemi burada tekrar ön plana çıkıyor. Kişinin yağ oranını takibe aldığınız, yağdan vermesini sağladığınız, kas kaybını engellediğiniz sürece vücutta herhangi bir sarkma sorunu yaşanmayacaktır. Ayrıca buzla zayıflama yönteminin sıkılaşma etkisi de oldukça bilinir. Büyüklerimizin duş sonrası sıkılaşma için vücuda soğuk su tutma nasihatini hatırlayabiliriz.Sabah