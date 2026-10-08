'Zavadanak Dayı' Zafer Partisi'ne katıldı! Sırada Kadıköy Boğası ile Kandıralı Ferdi mi var Ümit?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'da körkütük alkollü şekilde geçirdiği trafik kazasının ardından kullandığı "Zavadanak" sözüyle ünlenen Bekir Varol, Zafer Partisi'ne katıldı. Varol'un rozetini Zafer lideri Ümit Özdağ taktı. Sosyal medyada gündem olan haberle ilgili yapılan yorumlarda 'İyice Tiktok Partisine dönüyor', 'Sırada Kadıköy Boğası ile Kandıralı Ferdi mi var Ümit' ifadeleri öne çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Antalya'da ziyaretlerde bulundu. Pandemi döneminde Manavgat'ta körkütük alkollü şekilde geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadıklarını anlatırken kullandığı "Zavadanak" sözüyle "Zavadanak Dayı" olarak sosyal medya ünlüsü haline gelen Bekir Varol, Zafer Partisi'ne üye oldu.
Varol'un parti rozetini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ taktı. Özdağ, Varol'a, "Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim" dedi.
Varol'un Zafer Partisi'ne katılması sosyal medyada da gündem oldu. Haberin altına yapılan yorumlarda 'Zafer Partisi iyice Tiktok Partisine dönüyor', 'Sırada Kadıköy Boğası ile Kandıralı Ferdi mi var Ümit', 'Şaklaban partisi. Yerinde olmuş, başkanı da ondan farksız değil' yorumları güldürdü.