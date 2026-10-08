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Gündem AK Partili vekilin İzmir Marşı, CHP ve Yeni Partilileri kızdırdı
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AK Partili vekilin İzmir Marşı, CHP ve Yeni Partilileri kızdırdı

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AK Partili vekilin İzmir Marşı, CHP ve Yeni Partilileri kızdırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine muhalefet partilerinin tepkileri devam ederken AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda İzmir Marşı'nı söyledi. Başta Yeni Partililer olmak üzere muhalefet partileri Hacıoğulları'na tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı bir dakikalık söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, şarkıların insanlara geçmişi ve hatıraları hatırlattığını belirterek, "Şarkılar hatırlatır, ayağa kaldırır, bir hatıra düşürür aklınıza. Şimdi ben herkese değil, kendime, kendi milletime bir şarkı mırıldanacağım... Ezan gibi söylemeyeceğim, kamet gibi içime... Haydi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri" dedi. Hacıoğulları, bu sözlerinin ardından İzmir Marşı'nı mırıldandı.

Hacıoğulları'nın İzmir Marşı'nı mırıldanmasının ardından başta Yeni Parti ve CHP'liler olmak üzere muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi

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Yorumlar

Ali

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