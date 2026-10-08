THY’nin yolcu trafiği hız kesmedi: Eylülde 9 milyon yolcu taşıdı

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-eylül döneminde yüzde 85 olarak kaydedildi. Toplam Arz Edilen Koltuk-km (AKK) 2025 yılının ocak-eylül döneminde 203,3 milyar iken, 2026 yılında yüzde 4,4 artarak 212,2 milyar oldu. Taşınan kargo ve posta hacmi 2025 yılında 1,6 milyon ton iken, 2026 yılında yüzde 10,6 artarak 1,8 milyon ton olarak kaydedildi. THY'nin filosundaki uçak sayısı eylül ayında 567 oldu.