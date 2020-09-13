Zatürre aşısını kimler yaptırmalı?

Zatürre, her mevsim görülmekle birlikte kış aylarında artış gösteren bir hastalık olarak bilinmekte. Zatürre mikrobik bir hastalıktır. Zatürre akciğerlerin iltihaplanmasıdı. Tıp dilinde zatürrenin anlamı pnömonidir. Gribin kendisi de zatürreye yol açabilmektedir. Bakteri, virüs mantar gibi çeşitli mikroplarla ortaya çıkmaktadır. Zatürre, genellikle çocuklarda, yaşlılarda diyabet, tansiyon, KOAH ve astım gibi kronik hastalığı bulunanların yanında sigara içen kişilerde sıklıkla görülmekte. Toplunda gelişen zatürre kişinin günlük yaşantısı sırasında ortaya çıkarken, hasta kaynaklı zatürre de hastaneye yattıktan iki gün sonra gelişmekte.

Zatürre belirtileri neler?

Zatürre belirtileri yüksek ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, balgamda kan görülmesi, baş ağrısı, eklem ağrıları, kulak ağrısı ve bulantı ya da kusma zatürrenin belirtileri arasında yer almaktadır.

Zatürreden nasıl korunulur?

Kış aylarında kalabalık ortamlardan uzan durulmalıdır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Zatürre riski yüksek olan vatandaşlar zatürre aşısı olmalıdır.

Zatürre nasıl tedavi edilir?

Zatürre olan vatandaşlar zatürre hastalığının tedavisini merak etmekte. Zatürre hastalarına antibiyotik tedavisi uygulanır. Zatürre hastalığının iyileşmesi bir hafta ile üç haftayı bulmaktadır. Zatürre hastalığı için hangi bölüme gidilir? sorusu da merak edilmte. Zatürre hastalığı için göğüs hastalıkları bölümünden randeve almak gerekmektedir.

Kimler zatürre aşısını yaptırmalı?

65 yaş üstü vatandaşlar mutlaka zatürre aşısını yaptırmalıdır. Bunun yanında KOAH hastaları, diyabet hastaları, kalp hastaları, dalağı olmayan kişiler ve kalp kapak ameliyatı olan hastalar zatürre aşısını yaptırmalıdır.