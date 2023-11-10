Zatürre aşısı yaptırmalı mıyız?
Dünya Sağlık Örgütü her yıl dünya genelinde zatürre hastalığı (Akciğer enfeksiyonu/Pnömoni) ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 12 Kasım Dünya Zatürre günü olarak kutlanmaktadır. Zatürrenin en gündem konularından biri olan zatürre aşısını İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Servet Öztürk anlattı.
Öztürk, “Zatürre bulguları özetle; Öksürük (balgam yeşilimsi, sarı renkte veya kanlı olabileceği gibi özellikle virütik zatürrelerde kuru öksürük te olabilir) Yüksek ateş, göğüs ağrıları (öksürükle artan), iştah kaybı, halsizlik ve yorgunluk, yaygın kas-eklem ağrıları, bilinç kaybı (özellikle yaşlı ve çocuklarda)” bilgisini verdi.
Zatürre hem kişinin kendiliğinden mikropların akciğere ulaşması hem de hastalardan yakın temasla meydana geliyor
Uzm. Dr. Servet Öztürk şunları söyledi: “Zatürre hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşması ile ortaya çıkabileceği gibi hasta kişiden sağlam kişilere yakın temas sonucu bulaşması ile meydana gelebilir. Hasta kişilerden öksürük, aksırık ya da konuşma sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla bulaş gerçekleşebilir. Hastalıktan korunmanın en ucuz ve etkin yolu hasta olan kişilerle teması azaltmak mümkünse kesmektir. Zatürre özellikle 5 yaş altı çocukların, 65 yaş üstü bireylerin ve kronik hastalığı olan kişiler için hastaneye/yoğun bakıma yatış ve ölüm nedenleri arasındadır. Bu nedenle bu riskli gruplarda aşılanma oldukça önemlidir. Zatürre ülkemizde enfeksiyonlara bağlı ölümlerde birinci sıradadır”
Zatürre aşısı hangi risk gruplarına yapılmalıdır?
5 yaş altı çocuklar
65 yaş üstü bireyler
Doğuştan dalak olmayanlar veya dalağı ameliyat ile alınanlar
Kronik Kalp hastaları
Kronik Karaciğer hastaları
Kronik Böbrek hastaları
Sigara içenler
Alkolikler
Kulak içi implant kullananlar
KOAH ve astım hastaları
HİV enfeksiyonu olanlar
Bağışıklık sistemi düşürücü ilaç kullananlar
Kanser hastaları
Öztürk, “Yukarıda belirtilen risk grubundaki hastalarda Grip (influenza aşısının da yapılmasının faydalı olduğu unutulmamalıdır. Akdeniz diyeti ile beslenin, kalabalık kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun, erişkin yaş aşılamaları için Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanından danışmanlık alın. Unutulmamalıdır ki modern tıbbın en ucuz, yan etkisi en az ve en başarılı uygulamaları aşılamadır” dedi.
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