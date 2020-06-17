Zaralı üreticiler ziyaret edildi

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve beraberindeki heyet, Zara ilçesine bağlı Kevenli köyünde çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Sayın, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobir) Müdürü İbrahim Karadikmen birlikteliğinde Kevenli köyüne gelen Tarım ve İl Orman Müdürü Seyit Yıldız, farklı üretim kollarında üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Köyde Romanov koyunu üreticiliği yapan Serkan Çakmak’ı, bal üreticisi Mehmet Akif Polat’a ait arılık ile köy muhtarı Murat Yıldız’a ait yem bitkisi tarlalarını da inceleyen heyet, çiftçilerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yıldız, "Kevenli köyümüzde muhtarımız ve çiftçilerimizde üretim alanında büyük bir heyecan gördük. Bilinçli üretim yapabilmek mücadelesi içerisinde olan çiftçilerimi tebrik ediyorum” dedi.