Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Zaporijya Nükleer Santrali son dakika haberi: Patlarsa ne olur?

Rusya-Ukraysa savaşı son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda yangın çıktı. Yaşanan çatışmalardan dolayı itfaiyecilerin söndürme işlemine başlayamadığı aktarıldı. Ancak ilerleyen saatlerde itfaiye müdahale etmeye başladı. Ukrayna tarafından son gelen bilgiler yangının kontrol altına alındığı yönünde.

Zaporijya Nükleer Santrali nedir? Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli?

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor. Zelenski, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu. Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar” ifadelerini kullandı.

Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenski, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı. Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenski, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin" diye konuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, Zaporijya Nükleer Santral santralde olası bir patlamanın Çernobil'den on kat daha büyük olacağını belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali nerede harita