Galatasaray’da o isimlerin defteri dürüldü: Devre arasında tam 5 yıldızla yollar ayrılıyor
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Şimdiye kadar beklenen gol ve asist katkısını sunamayan Leroy Sane, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Kiralık oyuncuların doğrudan gönderilmesi planlanırken, yedek kalmaktan rahatsız olduğu belirtilen Leroy Sane ile diğer yıldızlar için gelecek uygun tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi.