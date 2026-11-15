  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gizli toplantı ifşa oldu! Gözü dönen Putin, o ülkenin lideri için ölüm emrini verdi Şehit annesi oğlunu rüyasında gördü! Yılların birikimini cami için ortaya koydu Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil Kriz fırsata çevirilenecek mi? Zeytinde tüm zamanların en yüksek rekoltesi bekleniyor ama… Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı Depremde dükkanı yıkıldı, tabelasını bırakmadı! Gören gülümsemeden geçemiyor “Türkiye” çıkışı ortalığı karıştıran ünlü oyuncu Haluk Bilginer’e bir tepki de Talat Bulut’tan: Bunun adı nankörlük Vay pişkin vay! Skandallar ve iddialarla gündemden düşmeyen Mustafa Sarıgül’den “pes” dedirten açıklama Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına... Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor! Veda ve transfer peş peşe
Spor
5
Yeniakit Publisher
Galatasaray’da o isimlerin defteri dürüldü: Devre arasında tam 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray’da o isimlerin defteri dürüldü: Devre arasında tam 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Şimdiye kadar beklenen gol ve asist katkısını sunamayan Leroy Sane, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Kiralık oyuncuların doğrudan gönderilmesi planlanırken, yedek kalmaktan rahatsız olduğu belirtilen Leroy Sane ile diğer yıldızlar için gelecek uygun tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi.

#1
Foto - Galatasaray’da o isimlerin defteri dürüldü: Devre arasında tam 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadroya takviye planlarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda performansları eleştirilen Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılacağı belirtildi.

#2
Foto - Galatasaray’da o isimlerin defteri dürüldü: Devre arasında tam 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Bu beş ismin şu ana kadar takıma gol veya asist katkısı sunamadığı belirtilirken, vedaya en yakın isimler olarak sezon başında kiralık alınan Ugochukwu ve Bitshiabu gösteriliyor. Yönetimin bu iki oyuncuyu ocak ayında göndermeyi planladığı, Sane, Gündoğan ve Ayhan için ise uygun teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi.

#3
Foto - Galatasaray’da o isimlerin defteri dürüldü: Devre arasında tam 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Öte yandan Leroy Sane’nin yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve temsilcilerinin Stuttgart maçı öncesinde İstanbul’da görüşmeler yaptığı iddia edildi.

#4
Foto - Galatasaray’da o isimlerin defteri dürüldü: Devre arasında tam 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil
Gündem

Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti'den ayrılmış olabilirim. Yeniden Refah Partisi'nde siyasi işler başkanı ..
Tarihi eser yağmacılarına İstanbul'da dev darbe!
Gündem

Tarihi eser yağmacılarına İstanbul'da dev darbe!

Milletin tarihi ve kültürel mirasını yurt dışına kaçırarak rant sağlamaya çalışan tarihi eser kaçakçılarına yönelik İstanbul'da nefes kesen ..
Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!
Gündem

Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da gönülleri fetheden an..
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi...
ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!
Dünya

ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!

Trump, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. Trump..
Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girdi
Gündem

Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girdi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ortak savunma amacıyla imzaladığı Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun, Resmî Gazete’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23