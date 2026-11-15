Galatasaray’da o isimlerin defteri dürüldü: Devre arasında tam 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Bu beş ismin şu ana kadar takıma gol veya asist katkısı sunamadığı belirtilirken, vedaya en yakın isimler olarak sezon başında kiralık alınan Ugochukwu ve Bitshiabu gösteriliyor. Yönetimin bu iki oyuncuyu ocak ayında göndermeyi planladığı, Sane, Gündoğan ve Ayhan için ise uygun teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi.