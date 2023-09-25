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Spor Zaniolo talipleri kuyruk oluşturdu: Bu kez İtalyan devi..
Spor

Zaniolo talipleri kuyruk oluşturdu: Bu kez İtalyan devi..

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:04:00 -
Zaniolo talipleri kuyruk oluşturdu: Bu kez İtalyan devi..

Galatasaray'dan şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devinin İtalyan futbolcu konusundaki ısrarının devam ettiği aktarıldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken Nicolo Zaniolo, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralandı. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesi yer alırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

 

Juventus ısrarla istiyor!

 

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Juventus, Nicolo Zaniolo için ilgisini devam ettiriyor. Serie A devinin İtalyan futbolcunun Aston V,lla'ya transferine rağmen bu ilgisini sürdürdüğü aktarıldı. Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin hücum hattına yapılacak transfer listesinde Nicolo Zaniolo'yu tutmaya devam ettiği belirtildi. Serie A devinin şu an için 24 yaşındaki futbolcunun transferini gerçekleştirmesinin çok zor olduğu kaydedildi.
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