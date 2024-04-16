Zaniolo bombası patlıyor! Galatasaray'ın kasasında bomba etkisi! Şampiyonlar listesine girecek

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği de merak ediliyor.

Sezon sonu sarı kırmızılı takıma geri dönecek olan Zaniolo için dev takımlar devreye girerken, yıldız oyuncunun bonservisi de belli oldu. işte tüm detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u Barış Alper(2), Ziyech ve Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk için kıyasıya rekabet ederken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen sarı kırmızılı yönetim rotasını Nicolo Zaniolo'ya çevirdi.Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo birçok takımın radarına girmiş durumda.

SERIE A EKİPLERİ PEŞİNDE

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı ile boy gösterecek olan yıldız oyuncuya Serie A ekiplerinin talip olduğu dile getirildi.

Sezon başında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Zaniolo için Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli belirlendi.25-30 MİLYON EURO...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor ve 25-30 milyon Euro istiyor.

Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo'yu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Aston Villa ile 36 maçta görev alan Zaniolo 3 gole katkı sağladı. 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.