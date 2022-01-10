3 Ocak 2022’de memur ve emekli maaşlarına uygulanacak olan zam oranı belli oldu. Zam oranının açıklanmasıyla birlikte pek çok kişi ‘Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Zamlı maaş ve aylıklar hesaplara ne zaman yatacak?

Bilindiği gibi memur ve emekli maaşlarına her yıl iki kez ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. 2022 Ocak ayıyla birlikte maaşlara uygulanacak olan zam oranı belli oldu. Vatandaşlar ise zamlı maaşları ne zaman alacağını araştırmaya başladı. Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş, aylık ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.