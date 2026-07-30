150 yıllık gecikme: Şömine içinde bulunan kitap kütüphaneye geri döndü

Avustralya'da bir sahil kasabası olan Kiama kütüphanesinin Müdürü Michelle Hudson, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hudson, 1858 basımı "Antiquities of Athens (Atina'nın Antik Kalıntıları)" isimli kitabın kütüphaneye onu evinin şöminesinin tuğlaları arasında bulan bir kişi tarafından iade edildiğini belirtti.

Daha önce hiç bu kadar eski bir şeyin kendilerine iade edilmediğini aktaran Hudson, "Sosyal medyada pek çok kütüphaneyi takip ediyorum ve genellikle mirasların tasfiyesi gibi durumlarda, belki 30 ya da 40 yıllık eşyayla karşılaşırsınız." diye konuştu.

Hudson, kitabı kütüphaneden ödünç alıp geri getirmeyen kişiyi bulmanın bir yolu olmadığını vurgulayarak, bu kişiyi bulmaları mümkün olsaydı 28 bin Avustralya doları (19 bin 500 dolar) gecikme ücreti yansıtacaklarını söyledi.

Kitabın kütüphanenin yerel tarih koleksiyonunda sergileneceğini ifade eden Hudson, "Bu kitabın tekrar dışarı gitmesine izin vermeyeceğiz. Kitabın iadesi için bir 150 yıl daha beklemek istemiyoruz." dedi.