Zamlı dul ve yetim aylıkları ne kadar? Dul yetim maaşı ne kadar?

2021 yılında dul ve yetim maaşı alacak olan vatandaşlara ödenen tutarlar değişecek. Emekli maaş zam oranlarına göre zam alacak olan vatandaşlar için muhtemel zamlı ödeme tutarları ne kadar olacak?

Zamlı dul ve yetim aylıkları ne kadar?

Tüm emeklilerde olduğu gibi dul ve yetimlerde maaş zam oranları Ocak 2021 itibariyle uygulamada olacak. Ocak ayında alınacak maaşlar zamlı olarak ödenecek. Bu zam oranları 2021 yılı Temmuz ayına kadar devam edecek. Temmuz 2021'de ise yeni zam oranları uygulanacak.

2020 yılı Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, dul ve yetim aylıklarına yapılacak zamlar araştırılıyor. Enflasyon artışına bağlı olarak 6 ayda bir artan dul ve yetim aylığı alanlar da 2020 yılınının ikinci altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti.

Dul ve yetim aylığı alanlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 Dul ve yetim maaşı da sıklıkla araştırılan konuların başında geliyor.



Enflasyonun açıklanmasının ardından emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranları dul ve yetimlerin maaşlarına doğrudan yansıyacak. SGK kapsamında ve Bağkur kapsamında emeklilik hakkı elde eden vatandaşların maaşlarına yapılan zam oranı ile birlikte dul ve yetimlerin maaşlarına da yüzde 8.37 oranında zam yapılacak.



Eğer dul ve yetim aylığı alanların eşi, annesi veya babası emekli sandığından emekli ise yani memur emeklisi ise maaş zam oranı yüzde 7.35 olarak uygulanacak.

Son Beklenti Rakamları

İlan edilen son beklenti rakamlarına göre işçi, esnaf, çiftçi emeklilerinin maaşlarına 2020 yılında yüzde 8 oranında zam yapılacak. Memur emeklileri için beklenen zam oranı ise yüzde 7. Dul ve yetim maaşı alanlar da emeklilik türü ve beklentilere göre yüzde 8 zam alabilecekler.

1000 TL dul veya yetim maaşı alan bir vatandaş yüzde 8 zam olması durumunda 2020'de 1080 TL maaş zammı alacaklar.

1200 TL dul veya yetim maaşı alan bir vatandaş yüzde 8 zam olması durumunda 2020'de 1096 TL maaş zammı alacaklar.

1400 TL dul veya yetim maaşı alan bir vatandaş yüzde 8 zam olması durumunda 2020'de 1512 TL maaş zammı alacaklar.

1500 TL dul veya yetim maaşı alan bir vatandaş yüzde 8 zam olması durumunda 2020'de 1620 TL maaş zammı alacaklar.

1800 TL dul veya yetim maaşı alan bir vatandaş yüzde 8 zam olması durumunda 2020'de 1944 TL maaş zammı alacaklar.