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Yaşam Orkun Kökçü’nün acı günü! Hayatını kaybetti
Yaşam

Orkun Kökçü’nün acı günü! Hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Orkun Kökçü’nün acı günü! Hayatını kaybetti

Süper Lig devi Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü’nün anneannesi Sebahat Eryalçın yaşamını yitirdi. Eryalçın'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Çarşı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu ve Afyonkarahisar'ın gurur kaynaklarından biri olan Orkun Kökçü, ailesinden gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Kökçü'nün anneannesi Sebahat Eryalçın, hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından sevilen Sebahat Eryalçın'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere Emirdağ'da büyük üzüntüye neden oldu.

 

CENAZESİ EMİRDAĞ'DA DEFNEDİLECEK

Merhume Sebahat Eryalçın için cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınacak. Kılınacak cenaze namazının ardından Sebahat Eryalçın, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanacak. Beşiktaş formasıyla yeni sezona hazırlanan milli futbolcu Orhun Kökçü'nün aldığı acı haber, ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra spor camiasında da üzüntüyle karşılandı.

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