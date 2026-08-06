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Yerel Evdeki ilaçlama faciaya dönüştü! Anne ve oğlu zehirlendi
Yerel

Evdeki ilaçlama faciaya dönüştü! Anne ve oğlu zehirlendi

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Evdeki ilaçlama faciaya dönüştü! Anne ve oğlu zehirlendi

Çanakkale’nin Barbaros Mahallesi’nde tahta kurusuna karşı yapılan ilaçlama, faciaya sebep oldu.

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde tahta kurusuna karşı yapılan ilaçlama, faciayla sonuçlandı. İddiaya göre komşu dairede gerçekleştirilen ilaçlama nedeniyle yan dairede yaşayan Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha Çanlı zehirlendi. Durumu ağırlaşan küçük çocuk entübe edilerek İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından sağlık, AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edilirken, anne Sevda Çanlı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evi ilaçlattığı belirtilen Zeynep Beyaz ile ilaçlamayı gerçekleştiren Özgür Erkan gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.

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