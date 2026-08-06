Beşiktaş'ta sıcak saatler! Salah transferi yatınca 25 milyon euro'da büyük damping!

Beşiktaş'ta beklenen Salah transferi gerçekleşmeyince yönetim büyük bir bombanın peşine düştü... Siyah-beyazlıların orta saha transferindeki hedeflerinden Pierre-Emile Højbjerg için Fransa’dan sürpriz bir hamle geldi. Marsilya, daha önce kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı Danimarkalı yıldızın bonservisinde 15 milyon euro'luk dev bir indirime giderek rakamı 10 milyon euro seviyesine çekti. Interli Frattesi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, masadaki bu radikal indirim sonrası pazarlıkları yeniden değerlendirmeye aldı.