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Beşiktaş'ta sıcak saatler! Salah transferi yatınca 25 milyon euro'da büyük damping!

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Beşiktaş'ta sıcak saatler! Salah transferi yatınca 25 milyon euro'da büyük damping!

Beşiktaş'ta beklenen Salah transferi gerçekleşmeyince yönetim büyük bir bombanın peşine düştü... Siyah-beyazlıların orta saha transferindeki hedeflerinden Pierre-Emile Højbjerg için Fransa’dan sürpriz bir hamle geldi. Marsilya, daha önce kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı Danimarkalı yıldızın bonservisinde 15 milyon euro'luk dev bir indirime giderek rakamı 10 milyon euro seviyesine çekti. Interli Frattesi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, masadaki bu radikal indirim sonrası pazarlıkları yeniden değerlendirmeye aldı.

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Foto - Beşiktaş'ta sıcak saatler! Salah transferi yatınca 25 milyon euro'da büyük damping!

Beşiktaş'ın orta saha transferindeki hedeflerinden Pierre-Emile Højbjerg için Marsilya’dan sürpriz bir hamle geldi. Fransız ekibi, daha önce 25 milyon euro talep ettiği Danimarkalı yıldızın bonservis bedelinde dev bir indirime giderek kapıyı 10 milyon euro seviyesinden açtı.

#2
Foto - Beşiktaş'ta sıcak saatler! Salah transferi yatınca 25 milyon euro'da büyük damping!

Transfere hareketlilik getirmek isteyen Beşiktaş, bir süre önce Pierre-Emile Højbjerg için Marsilya ile temas kurmuş ancak Fransız kulübünün 25 milyon euro civarındaki yüksek bonservis beklentisi nedeniyle masadan kalkmıştı. İtalyan ekiplerinin de uzun süredir radarında yer alan tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti, transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyordu. Ancak Fransız temsilcisinin tutumunu değiştirmesiyle süreç farklı bir boyut kazandı.

#3
Foto - Beşiktaş'ta sıcak saatler! Salah transferi yatınca 25 milyon euro'da büyük damping!

Danimarkalı orta sahanın doğum gününde menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı yönetime kritik bir mesaj iletildi. Marsilya’nın oyuncunun ayrılığına onay verme kararı aldığı ve bonservis talebini 10 milyon euro'ya kadar düşürdüğü bildirildi. Yaşanan bu 15 milyon euro'luk ciddi indirim, siyah-beyazlı camiada pazarlık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

#4
Foto - Beşiktaş'ta sıcak saatler! Salah transferi yatınca 25 milyon euro'da büyük damping!

Beşiktaş’ta merkez orta saha (6/8 numara) pozisyonu için birincil öncelik Inter’den ayrılması beklenen Davide Frattesi olmaya devam ediyor.

#5
Foto - Beşiktaş'ta sıcak saatler! Salah transferi yatınca 25 milyon euro'da büyük damping!

İtalyan yıldız için girişimlerini sürdüren yönetim, Højbjerg için masaya gelen bu radikal fiyat düşüşüne de kayıtsız kalmadı. Siyah-beyazlı kurmayların her iki oyuncunun mali şartlarını kıyaslayarak önümüzdeki günlerde nihai adımı atması bekleniyor.

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