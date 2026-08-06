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Yerel Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!
Yerel

Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

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Adana'da, parkta gözüne kestirdiği motosikletin gidon kilidini ayağıyla kırıp düz kontak yaparak çalan H.U. (23), motosikletle gezerken yakalandı. Şüphelinin ifadesindeki, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım, sonrasını hatırlamıyorum" sözleri ‘pes artık’ dedirtti.

Olay, 21 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen H.U., parkta gözüne kestirdiği motosikletin yanına gelip çevreyi kontrol ettikten sonra gidon kilidini kırmaya çalıştı. Kilidi kıramayıp, çevreden geçenleri de fark eden şüpheli, sandalyeye oturup onların uzaklaşmasını bekledi. Bir süre sonra yeniden aynı motosikleti çalmayı deneyen H.U., başarılı olamayınca bu kez yanındaki başka bir motosiklete yöneldi. Şüpheli, gidon kilidini ayağıyla kırdığı motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

TUTUKLANDI

Motosikletin çalındığı ihbarıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, H.U.'yu çaldığı motosikletle Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde gezerken yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diyen H.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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