Zaman ayarlı, adrese teslim mesaj! CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin Erbakan sevgisi tuttu

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2015 yılında Twitter’a katılan arada geçen 7 yılda tek bir yıl dönümünde bile Necmettin Erbakan hocayı anmayan CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Saadet Partisi’nin de katılacağı yarınki toplantı öncesi Erbakan Hoca için anma mesajı yayınladı.

İlgezdi mesajında, “Türkiye siyasetinde iz bırakmış, Milli Görüş Hareketi'nin lideri, eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Seçimde 50+1 alabilmek için bu fırıldaklığı yapan Gamze Akkuş İlgezdi’den zaman ayarlı ve adrese teslim Erbakan mesajı dikkat çekti. Zira bu güne dek Erbakan aklının ucuna bile gelmeyen İlgezdi, muhaliflerin yarın yapacağı toplantısı öncesinde mütedeyyinlerin gözüne şirin görünmek için Erbakan’ı andı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Muhalifer toplanıyor

Yarın, 28 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir araya gelerek "Türkiye'yi mahvetme stratejilerini" görüşecek!..