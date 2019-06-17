Zam pazarlığı başlıyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 200 bin kamu işçisinin zam pazarlığı öncesinde bir araya geldi. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO)108. Uluslararası Çalışma Konferansı için geldikleri İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşen Selçuk ve Atalay’ın gündemini, kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri oluşturdu.

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