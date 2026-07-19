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İngiltere'de ciddi şekilde konuşuluyor: Acun Ilıcalı Trabzonspor'u üzecek

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İngiltere'de ciddi şekilde konuşuluyor: Acun Ilıcalı Trabzonspor'u üzecek

Trabzonspor'un transfer listesinde olan Leon Bailey, Premier Lig takımı Hull City'nin radarına girdi.

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Foto - İngiltere'de ciddi şekilde konuşuluyor: Acun Ilıcalı Trabzonspor'u üzecek

Fatih Tekke liderliğinde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kanat bölgesine bir takviyede daha bulunmayı hedefleyen bordo-mavililer, radarına Leon Bailey'i almıştı.

#2
Foto - İngiltere'de ciddi şekilde konuşuluyor: Acun Ilıcalı Trabzonspor'u üzecek

The Athletic'in haberine göre, Hull City, Leon Bailey transferi için Aston Villa ile görüşüyor.

#3
Foto - İngiltere'de ciddi şekilde konuşuluyor: Acun Ilıcalı Trabzonspor'u üzecek

Trabzonspor ve Celta Vigo'nun da ilgilendiği Leon Bailey, İngiltere'de kalmak istiyor.

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