İngiltere'de ciddi şekilde konuşuluyor: Acun Ilıcalı Trabzonspor'u üzecek
Trabzonspor'un transfer listesinde olan Leon Bailey, Premier Lig takımı Hull City'nin radarına girdi.
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Trabzonspor'un transfer listesinde olan Leon Bailey, Premier Lig takımı Hull City'nin radarına girdi.
Fatih Tekke liderliğinde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kanat bölgesine bir takviyede daha bulunmayı hedefleyen bordo-mavililer, radarına Leon Bailey'i almıştı.
The Athletic'in haberine göre, Hull City, Leon Bailey transferi için Aston Villa ile görüşüyor.
Trabzonspor ve Celta Vigo'nun da ilgilendiği Leon Bailey, İngiltere'de kalmak istiyor.
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