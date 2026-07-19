Beden dili, ses tonu ve... Karşınızdakinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

5. GEREĞİNDEN FAZLA KONUŞMAK Harvard Business School'un araştırmaları, yalan söyleyen kişilerin gerçeği inandırıcı kılmak için daha uzun ve karmaşık cümleler kurduğunu, gereksiz detaylar verdiğini ve daha fazla kelime kullandığını gösteriyor. Uzmanlara göre yalanı anlamanın kesin bir yolu olmasa da, bu davranışsal işaretlerin bir araya gelmesi güçlü bir tablo oluşturabiliyor. Özellikle beden dili ve ses değişimleri, söylenen sözlerden çok daha fazlasını anlatabiliyor.