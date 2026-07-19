CHP'de vekil savaşı büyüyor! Özgür Özel'in hamlesine Kılıçdaroğlu cephesinden karşı atak
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan liderlik krizinde yeni perde milletvekilleri üzerinden açıldı. Önümüzdeki hafta yeni partisini ilan etmesi beklenen Özgür Özel'in, Meclis'te ana muhalefet konumunu koruyabilmek için en az 68 milletvekilini yanına çekmeye çalıştığı öne sürülürken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin de vekillerle temasa geçerek ayrılıkların önüne geçmek için yoğun mesai yürüttüğü belirtiliyor.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim krizi, parti içindeki güç mücadelesini yeni bir aşamaya taşıdı. Parti kulislerinde, önümüzdeki hafta yeni partisini ilan etmesi beklenen Manisa Milletvekili Özgür Özel'in milletvekili transferlerine hız verdiği konuşuluyor.
Hedef ana muhalefet olmak
Siyasi kulislerde konuşulan iddialara göre Özgür Özel ve ekibi, kurulacak yeni partinin Meclis'te ana muhalefet konumunu elde edebilmesi için en az 68 milletvekilini kendi saflarına katmayı hedefliyor.
Özel'e yakın isimler, yeni partinin 80 milletvekiliyle yola çıkacağını savunurken, bu sayıya ulaşılması halinde CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısının üçüncü sıraya gerileyebileceği değerlendiriliyor.
Kılıçdaroğlu cephesi de devrede
Genel Merkez kaynakları ise çok sayıda milletvekiliyle birebir görüşmeler yapıldığını belirterek, yeni partiye geçeceği konuşulan birçok ismin CHP'de kalma yönünde görüş bildirdiğini öne sürüyor.
Parti kulislerinde, yeni oluşuma katılacak milletvekili sayısının iddia edildiği kadar yüksek olmayacağı değerlendirmesi yapılıyor.
"68 vekil" hesabı
TBMM'deki mevcut sandalye dağılımı nedeniyle kurulacak yeni partinin ana muhalefet sıfatını alabilmesi için CHP'den en az 68 milletvekilinin ayrılması gerektiği ifade ediliyor.
Siyasi kulislerde, bu hedefe henüz ulaşılamamasının yeni parti ilanının ertelenmesindeki en önemli nedenlerden biri olduğu konuşuluyor.
İmamoğlu faktörü tartışılıyor
CHP kulislerinde dile getirilen değerlendirmelere göre, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki siyasi yakınlık da bazı milletvekilleri ve yerel yöneticiler arasında soru işaretlerine neden oluyor.
Parti kaynakları, bu nedenle bazı isimlerin yeni oluşuma mesafeli yaklaştığını ve CHP çatısı altında kalmayı tercih ettiğini öne sürüyor.
CHP'de gözler şimdi hem yeni partinin ilan edilmesi beklenen tarihe hem de milletvekili transferlerinin nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda.
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