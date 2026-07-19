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Gündem Acilen durdurun! İstanbul'da Yapılacak Sapkın Konser Gençleri ve Aileyi Hedef Alıyor!
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Acilen durdurun! İstanbul'da Yapılacak Sapkın Konser Gençleri ve Aileyi Hedef Alıyor!

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Acilen durdurun! İstanbul'da Yapılacak Sapkın Konser Gençleri ve Aileyi Hedef Alıyor!

Küresel ifsat projelerinin en önemli araçlarından biri haline gelen K-Pop akımı, bu kez de İslam dünyasının gözbebeği İstanbul’da boy göstermeye hazırlanıyor.

Küresel ifsat projelerinin en önemli araçlarından biri haline gelen K-Pop akımı, bu kez de İslam dünyasının gözbebeği İstanbul’da boy göstermeye hazırlanıyor.

Genç dimağları zehirlemeyi, aile yapısını çökertmeyi ve cinsiyetsiz bir toplum inşa etmeyi hedefleyen Güney Koreli müzik grubu ATEEZ’in 14 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da konser vereceğinin açıklanması, vicdan sahibi kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

Küresel İfsat Kapımızda: Cinsiyetsizlik ve Ahlaksızlık Dayatılıyor

Erkeklerde makyaj kullanımını normalleştiren, sahne şovlarında eşcinsel figürlere yer veren ve sapkın lobilerin propagandasını üstlenen söz konusu grubun Türkiye’de pervasızca sahne alacak olması, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kültürel bir yozlaşma dalgası olan K-Pop kisvesi altında inancımıza, örfümüze ve toplumsal değerlerimize savaş açan bu tür organizasyonlar, masum temiz dimağları hedef alıyor.

STK’lar ve Vatandaşlar Ayakta: "Bu Rezilliğe Dur Denilsin!"

Konser haberinin yayılmasının ardından sivil toplum kuruluşları (STK), kanaat önderleri ve duyarlı vatandaşlar ardı ardına açıklamalarda bulunarak yetkilileri göreve çağırdı. Toplumun ahlaki kodlarını dinamitleyen bu rezilliğin derhal iptal edilmesi gerektiğini belirten STK temsilcileri, şu uyarılarda bulundu:

"Her karış toprağı şüheda kanıyla sulanmış, yüzyıllarca İslam’ın bayraktarlığını yapmış mukaddes şehir İstanbul, küresel ahlaksızlık projelerine sahne yapılamaz. Gençliğimizi ifsat eden, aile müessesesini hedef alan bu sapkın etkinliklere izin verilmesi kabul edilemez."

Gençliği bataklığa sürüklemek isteyen yapılara karşı yetkililerin acilen önlem almasını bekleyen kamuoyu, manevi değerlerimizin korunması noktasında somut adımlar atılmasını ve 14 Ağustos'taki bu ifsat organizasyonunun derhal iptal edilmesini talep ediyor.

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