3 bin 500 yıl önce: Kıbrıs’taki kalıntılar güvercinlerin bilinmeyen geçmişini ortaya çıkardı

Yabani ve evcil kaya güvercinlerinin iskelet yapılarının neredeyse aynı olması nedeniyle güvercinlerin ne zaman evcilleştirildiğini belirlemek uzun süredir güçlük yaratıyordu. Bu nedenle bugüne kadar en güçlü kanıtlar, milattan önce birinci binyıldan kalan ve güvercinlerin barınması için inşa edilen taş yuvalama kuleleri olarak kabul ediliyordu. Evcilleştirilmiş olduğu yaygın biçimde kabul edilen en eski güvercin kemikleri ise milattan önceki son birkaç yüzyıla tarihlenen Helenistik Yunanistan buluntularından oluşuyordu. Kıbrıs’taki yeni bulgular, güvercinlerin milattan önce yaklaşık 1400 yılında en azından yarı evcil halde bulunduğunu gösterdi. Bu tarih, bilinen güvercin kulelerinden yaklaşık bin yıl öncesine denk geliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Canan Çakırlar, kuşların o dönemde ya evcilleştirilmiş olduğunu ya da evcilleştirilme sürecine girdiğini belirtti.