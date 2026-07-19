  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp attılar! Avrupa ülkesi resmen çekildi Ekrem'e en yakın isimden Kılıçdaroğlu'na destek Final öncesi Arjantinli futbolcular ölümden döndü Sultangazi'de korku dolu anlar! 3 katlı bina tahliye edildi Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama Zehir saçanlar engellensin! İstanbul'un göbeğinde sapkın konser Yunanlılar çıldırıyor! Türkiye, Afrika’da güç imparatorluğu kuruyor Siyonist zorbalığı genişletme peşinde: Şabat'tan başsavcıya akılalmaz talep CHP’li genç “Artık Erdoğan’cıyım” diyerek isyan etti: Biri İstanbul'u hortumluyor, biri Ahbap'la soyuyor ‘Pedallamaya devam’ Taytlı Vali azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu!
Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kırmızı bültenle aranıyordu! Uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Doğu Asya ülkesi Moğolistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T’nin  Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce 16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli D.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgulamalarında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı
Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Gündem

Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Alman Bodrum’da kıskıvrak yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Alman Bodrum’da kıskıvrak yakalandı

Yerel

Kırmızı bültenle aranan Alman Bodrum’da kıskıvrak yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23