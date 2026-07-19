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Gündem Meteoroloji alarm verdi! Bu yazın en sıcak günleri başlıyor
Gündem

Meteoroloji alarm verdi! Bu yazın en sıcak günleri başlıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Meteoroloji alarm verdi! Bu yazın en sıcak günleri başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeni haftada etkisini artıracak ekstrem sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceyi göstermesi, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar çıkması beklenirken, hafta ortasından itibaren birçok il için sağanak yağış uyarısı da yapıldı.

Türkiye, yeni haftada kavurucu sıcakların etkisini daha da yoğun hissedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava tahmin raporunda özellikle iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece daha artacağını açıkladı.

Bu yazın en sıcak günleri geliyor

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ile Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar zirveye ulaşacak.

Özellikle kıyı kesimlerde termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaşabileceği bildirildi.

Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Sağanak yağış için tarih verildi

Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, hafta ortasında bazı bölgelerde hava yeniden değişecek.

Meteoroloji'ye göre Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul dahil birçok il yağış alacak

Yağış beklenen iller arasında;

  • İstanbul
  • Kırklareli
  • Edirne
  • Tekirdağ
  • Çanakkale
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Bilecik
  • Sakarya
  • Kocaeli
  • Artvin
  • Ardahan
  • Kars

yer alıyor.

Tahminlere göre yağışlı hava, Perşembe günü etkisini artırarak İstanbul'un genelinde ve Batı Karadeniz'de de etkili olacak.

Kuzey ve doğuda parçalı bulutlu hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt, Artvin ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji, vatandaşların hem aşırı sıcaklara hem de ani sağanak ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

 

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 36°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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