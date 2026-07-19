Meteoroloji alarm verdi! Bu yazın en sıcak günleri başlıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeni haftada etkisini artıracak ekstrem sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Ege ve Akdeniz'de termometrelerin 43 dereceyi göstermesi, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar çıkması beklenirken, hafta ortasından itibaren birçok il için sağanak yağış uyarısı da yapıldı.
Türkiye, yeni haftada kavurucu sıcakların etkisini daha da yoğun hissedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava tahmin raporunda özellikle iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece daha artacağını açıkladı.
Bu yazın en sıcak günleri geliyor
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ile Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar zirveye ulaşacak.
Özellikle kıyı kesimlerde termometrelerin 43 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaşabileceği bildirildi.
Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
Sağanak yağış için tarih verildi
Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, hafta ortasında bazı bölgelerde hava yeniden değişecek.
Meteoroloji'ye göre Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
İstanbul dahil birçok il yağış alacak
Yağış beklenen iller arasında;
- İstanbul
- Kırklareli
- Edirne
- Tekirdağ
- Çanakkale
- Balıkesir
- Bursa
- Bilecik
- Sakarya
- Kocaeli
- Artvin
- Ardahan
- Kars
yer alıyor.
Tahminlere göre yağışlı hava, Perşembe günü etkisini artırarak İstanbul'un genelinde ve Batı Karadeniz'de de etkili olacak.
Kuzey ve doğuda parçalı bulutlu hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in doğusunda parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt, Artvin ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.
Meteoroloji, vatandaşların hem aşırı sıcaklara hem de ani sağanak ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 36°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık